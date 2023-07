Thay tên đổi họ để trốn truy nã nhưng không thoát

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, Công an huyện M'Đrắk đã bàn giao đối tượng trốn truy nã Giàng Seo Sà (SN 1975, quê quán tỉnh Lào Cai) cho Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Giàng Seo Sà trốn truy nã suốt 21 năm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, năm 2002, Giàng Seo Sà bị Công an huyện Mường Lát bắt quả tang về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng liều nhảy xuống sông tẩu thoát.

Sau đó, Giàng Seo Sà cùng vợ con nhanh chóng rời khỏi địa phương và vào thôn 9 (xã Cư Króa, huyện M'Đrắk) sinh sống.

Tại đây, Giàng Seo Sà đổi tên thành Cư Seo Thống, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội của thôn để tạo niềm tin cho chính quyền địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an huyện M'Đrắk nhận thấy Cư Seo Thống có nhiều đặc điểm nghi vấn giống với đối tượng trốn truy nã. Làm việc với cơ quan công an, Giàng Seo Sà thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.