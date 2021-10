Thầy cúng rởm "giải hạn" bằng nước lá ngón hòng giết người cướp của

Dân trí Biết bà Chẻo Mý N. có nhiều vàng bạc, Phúc đã giả làm thầy cúng rồi đưa cho nạn nhân uống chai nước độc đã chuẩn bị từ trước nhằm mục đích giết người, cướp của.

Triệu Vạn Phúc cùng số tang vật vụ án (Ảnh: An Ninh Lai Châu).

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Triệu Vạn Phúc (SN 1981, ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 11/10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ việc.

Qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân là bà Chẻo Mý N. (SN 1971, trú bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ). Người dân cho biết, trước khi chết, nạn nhân có mang theo một số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc...

Sau vài ngày truy tìm hung thủ giết người, đến ngày 14/10, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ được đối tượng Phúc.

Phúc tại cơ quan công an (Ảnh: An Ninh Lai Châu).

Tại cơ quan công an, đối tượng Phúc khai nhận, khi biết bà Chẻo Mý N. có nhu cầu tìm thầy làm lễ giải hạn, Phúc đã giả làm thầy cúng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phúc đã yêu cầu bà N. chuẩn bị đồ phục vụ làm lễ giải hạn, gồm tiền, vàng, bạc và một số vật dụng khác.

Ngày 6/10, khi biết nạn nhân đã chuẩn bị được những tài sản theo yêu cầu, Phúc lên khu rừng thuộc bản Đội 4, xã Hồ Thầu tìm cây lá ngón mang về nhà nấu lấy nước rồi cho vào chai nhựa.

Đến ngày 10/10, Phúc mang theo chai nước lá ngón đã chuẩn bị từ trước, và hẹn bà N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ để làm lễ giải hạn. Quá trình làm lễ, Phúc đưa cho bà N. uống chai nước độc. Khi kiểm tra thấy bà N. nằm im bất động, Phúc đã cướp toàn bộ số tài sản và mang về nhà cất giấu ở nương chè của gia đình.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 16 kg bạc và 8 chỉ vàng, là tài sản đối tượng cướp của nạn nhân.

Văn Yên