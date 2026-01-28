Thanh niên thuê nhà, lắp điều hòa để trồng gần 100 cây cần sa

Ngày 28/1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy (23 tuổi, trú tại phường Cẩm Lệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Duy bị phát hiện trồng, tàng trữ, mua bán cần sa số lượng lớn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra căn nhà số 745 Trường Chinh (phường Cẩm Lệ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Duy đang phân chia gần 8kg cần sa.

Cây cần sa được trồng dưới hệ thống đèn chiếu sáng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau nhà, công an phát hiện 51 cây cần sa được trồng trong không gian kín, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và tưới nước.

Duy khai còn thuê nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ) để trồng cần sa. Kiểm tra địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật tư, phương tiện và 40 cây cần sa các loại, được nuôi trồng trong phòng kín với hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa hoạt động liên tục.

Đối tượng Duy tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Làm việc với công an, Duy khai từ đầu tháng 6/2025 đã mua hạt giống qua mạng xã hội Telegram, sau đó trồng, thu hoạch, mua bán cần sa để kiếm lời, với tổng số tiền giao dịch khoảng 112 triệu đồng.