Người phụ nữ trồng hàng chục cây cần sa để… chữa mất ngủ?

Dân trí Khi bị phát hiện trồng hàng chục cây cần sa trong vườn nhà, bà N.T.V. khai với Công an thành phố Hội An là để… chữa mất ngủ.

Ngày 29/4, Công an TP Hội An cho biết, đơn vị vừa phát hiện một người phụ nữ trồng 17 cây cần sa trong khuôn viên nhà.

Bà V. trồng số cây cần sa trong khuôn viên nhà mình.

Theo đó, khoảng 10h ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hội An và Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính nhà bà N.T.V. (38 tuổi, hộ khẩu huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phía sau vườn nhà có trồng 17 cây cần sa với chiều cao từ 0,4 m- 1,7 m.

Lực lượng chức năng phát hiện số cây cần sa ở nhà bà V. (Ảnh: Công an Hội An).

Tại cơ quan công an, bà V. khai nhận bà mới trồng số cây cần sa này vào đầu tháng 2. Lý do trồng số cần sa này là do bà thường xuyên bị mất ngủ nên lên mạng tìm mua hạt giống về trồng, đun nước uống.

Công an TP Hội An đã thu giữ 17 cây cần sa và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà V.

Công Bính