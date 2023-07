Thanh niên rủ bạn đến nhà người yêu để đánh tình địch

Ngày 18/7, Công an huyện Ia Pa, Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can tạm giam Nay Tú (SN 2004) và Rah Lan Tanh (SN 2005, cùng trú huyện Ia Pa) về hành vi Giết người.

Trước đó, đêm 1/4, Nay Tú đến nhà chị H.H (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) chơi thì thấy K.T (SN 2005) đang ngồi nói chuyện với chị H. Thấy vậy, Tú tỏ thái độ ghen tuông và bỏ về nhà.

Tú (áo đen) và Tanh bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên đường về, Tú đã rủ Rah Lan Tanh cùng đi đánh K.T. Sau đó, hai người này quay lại nhà chị H. cầm mũ bảo hiểm đánh vào mặt K.T. Tiếp đó, Tanh dùng dao chém vào đỉnh đầu của K.T.. Tú cũng dùng gạch ném trúng vào bả vai của K.T..

Bị hành hung nên K.T. đã bỏ chạy. Tú và Tanh tiếp tục đuổi theo truy sát nhưng K.T. chạy thoát, bị tổn hại 4% sức khỏe.

Vụ án đang được Công an huyện Ia Pa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.