Thanh niên Hà Nội 2 lần xâm hại bé gái 14 tuổi

Cường quen biết con gái chị N.T.T. (trú tại xã Tam Sơn, Phú Thọ) qua mạng xã hội Facebook.

Tối ngày 12/7, Cường rủ cháu gái 14 tuổi này đi chơi qua đêm, sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 lần tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lập Thạch, theo công an.

Sau khi chị T. dẫn con gái đi tố cáo hành vi của Cường, công an lập tức vào cuộc xác minh.

Đỗ Tuấn Cường làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian ngắn, Công an xã Lập Thạch đã làm rõ sự việc và tiến hành bắt giữ Đỗ Tuấn Cường khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.

Công an khẳng định sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ mọi hành vi vi phạm, mang lại công lý cho nạn nhân và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đối tượng Đỗ Tuấn Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường giám sát, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em.

“Cha mẹ cần giám sát chặt chẽ các hoạt động trực tuyến của con cái, hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, tránh tiếp xúc với những đối tượng lạ mặt có ý đồ xấu. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại trẻ em, hãy ngay lập tức tố giác với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời”, công an nêu rõ.