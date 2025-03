Thanh niên đánh người sau va chạm ở Đồng Nai từng thụ án 4 năm tù

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huynh (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 3/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip hành trình, ghi lại cảnh Huynh liên tục đánh tới tấp một người đàn ông sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hố Nai, TP Biên Hòa).

Huynh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hố Nai).

Theo hình ảnh trong clip, sau khi xảy ra va chạm nhẹ giữa 2 xe máy, Huynh đi xe không có biển số bất ngờ dừng xe, lao tới đấm vào mặt người đàn ông. Không dừng lại ở đó, Huynh còn lôi nạn nhân ra khỏi xe máy, tiếp tục hành hung.

Ngay sau đó, Công an phường Hố Nai đã vào cuộc truy xét. Đến 22h ngày 3/3, cơ quan công an xác định Nguyễn Huynh liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huynh khai chạy xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc thì xảy ra va chạm với xe máy do ông N.V.V. (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển. Sau đó, Huynh dừng xe máy giữa đường rồi lao tới xô đổ xe máy của ông V., liên tiếp đấm đá, đạp lên người và xe của đối phương.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của Huynh thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây ách tắc giao thông và hoang mang dư luận. Do đó, công an phường đã lập hồ sơ chuyển đến Công an tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2017 Huynh từng bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.