Thanh niên chở bạn gái đi uống nước mía, "tiện tay" trộm điện thoại

Ngày 21/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bắt giữ Trần Văn Hào (27 tuổi, trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/5, Công an phường Mỹ An tiếp nhận trình báo của chị H.T.Th. (35 tuổi, tạm trú tại phường Mỹ An) về việc bị mất túi xách khi tắm tại bãi tắm Sao Biển. Trong túi có 2 điện thoại di động.

Biển cảnh báo người dân thận trọng khi để tài sản trên bãi biển Đà Nẵng (Ảnh: Trạng Chi).

Sau khi phát hiện mất tài sản, chị Th. gọi vào số điện thoại của mình và được một người lạ nhấc máy. Đối tượng yêu cầu chuyển 10 triệu đồng nếu muốn chuộc lại tài sản.

Vào cuộc xác minh vụ việc, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm là Trần Văn Hào.

Tại cơ quan công an, Hào khai lúc 16h ngày 14/5, anh ta đã đưa bạn gái đến quán nước mía trước bãi tắm Sao Biển và để bạn gái ở lại đây uống nước, còn mình đi bộ dọc bãi tắm.

Khi phát hiện túi xách của chị Th. không có người trông coi, Hào đã nhanh tay lấy trộm, mang vào khu thay đồ để lục soát và lấy đi 2 chiếc điện thoại.

Để tránh bị phát hiện, Hào tắt nguồn chiếc iPhone 15 Pro Max và giấu ở khu vực phía sau phòng trọ. Với chiếc Oppo A95 còn gắn sim, Hào bỏ sim sang máy của mình để nhắn tin cho bị hại, yêu cầu tiền chuộc.

Hai bên đã thống nhất phương án Hào sẽ gửi lại iPhone 15 Pro Max qua dịch vụ giao hàng, đổi lại chị Th. phải chuyển 10 triệu đồng. Nếu không, đối tượng dọa sẽ bán điện thoại còn lại. Cũng từ manh mối này, công an đã lần ra đối tượng Hào.