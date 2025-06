Thanh niên bị chém gục trên cầu Đồng Nai

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, điều tra vụ án mạng làm một thanh niên tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 3h cùng ngày, hai nam thanh niên đứng nói chuyện trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua chân cầu Đồng Nai, phường Bình Thắng, TP Dĩ An (Bình Dương).

Một lúc sau, hai thanh niên xảy ra xô xát. Một người đã dùng hung khí chém đối phương gục xuống bãi cỏ rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt gần lìa cánh tay trái cùng nhiều vết thương khác.

Đến 6h cùng ngày, nạn nhân tử vong. Danh tính được xác định là anh Nguyễn Hoàng T. (29 tuổi, ngụ TP Dĩ An).

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Công an đã xác định được nghi can và đang tiến hành truy bắt.