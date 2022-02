Thanh niên 18 tuổi cầm đầu băng cướp liên tỉnh

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Từ Tấn Phú (18 tuổi, ngụ quận 8) cùng 7 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Đây là băng cướp hoạt động liên tỉnh vừa được Phòng PC02 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang... triệt phá. Trong đó, Phú là đối tượng cầm.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phú (Ảnh: H.T.).

Trước đó, rạng sáng ngày 7/2, P.G.K. (16 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) dừng xe máy trên lề đường Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) để nghe điện thoại thì bị 6 thanh niên áp sát, khống chế để cướp tài sản.

Bị phản kháng, các đối tượng dùng dao đâm vào người K. để cướp điện thoại iPhone 11 Pro. Nhóm này còn lục soát lấy ví và chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Công an huyện Bình Chánh, Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh giáp ranh nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Chưa đầy 24 giờ, các trinh sát bắt giữ được Phú, Nguyễn Công Khang, Văn Toàn Thắng (cả 2 cùng 17 tuổi, cùng ngụ quận 8), Chung Chí Phong (19 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ quận 8), Dương Phước Sang (18 tuổi), Nguyễn Văn Minh Thịnh (16 tuổi, cả 2 cùng quê tỉnh Long An) và một người khác.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: H.T.).

Hung khí thu giữ trong vụ án (Ảnh: H.T.).

Tại cơ quan công an, các đối tượng trong băng cướp khai nhận Phú là kẻ cầm đầu và mua sắm sẵn hung khí, lên kế hoạch cho cả nhóm ra tay.

Ngoài vụ cướp trên, nhóm của Phú còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản khác trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An. Tài sản cướp được, các đối tượng mang đi bán và chia đều cho nhau để tiêu xài.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.