Người phụ nữ bị băng cướp tuổi teen dí dao vào cổ trấn lột giữa đường

Dân trí Công an thành phố Nam Định vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm 7 thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đều thường trú tại thành phố Thái Bình để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, ngày 27/8, Công an thành phố Nam Định đã phối hợp Công an thành phố Thái Bình bắt giữ 7 thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đều thường trú tại thành phố Thái Bình để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 10/8, một người phụ nữ trú tại phường Văn Miếu, thành phố Nam Định đến Công an thành phố Nam Định trình báo về việc bị 5 thanh niên đi trên 2 xe máy, không biển kiểm soát, dí dao vào cổ, đe dọa cướp điện thoại iPhone 6. Sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 10/8, trên đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, khi người phụ nữ này đi làm về.

Nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản tại địa bàn thành phố Nam Định tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nam Định).

Công an thành phố Nam Định nhận định, thủ phạm cướp tài sản gồm nhiều đối tượng với thủ đoạn manh động, liều lĩnh, uy hiếp tính mạng của nạn nhân. Tài sản bị cướp là điện thoại, tiền mặt, trang sức, dễ tiêu thụ nhưng khó truy thu. Vụ cướp xảy ra trong thời điểm toàn thành phố Nam Định đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên dễ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Quá trình rà soát, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định nhận định nhóm cướp có thể là người ngoài tỉnh và quyết định mở rộng hướng điều tra xác minh. Quá trình điều tra, Đội cảnh sát hình sự xác định một nhóm từ 5 đến 7 thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đều trú tại thành phố Thái Bình thường sang thành phố Nam Định lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đường phố vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Mỗi lần sang thành phố Nam Định cướp tài sản, nhóm đối tượng này chuẩn bị dao và sử dụng phương tiện di chuyển là 2 xe máy, không lắp biển kiểm soát để tránh bị nhận diện, tố giác.

Hung khí các đối tượng mang đi gây án (Ảnh: Công an Nam Định).

Khi đến thành phố Nam Định, bọn chúng lượn lờ các tuyến phố tìm những phụ nữ, thiếu nữ trẻ đi một mình lúc đêm khuya để chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức...

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc đi lại giữa các tỉnh để tiến hành xác minh thông tin, Công an thành phố Nam Định đã đề nghị và được Công an thành phố Thái Bình phối hợp điều tra. Ngay sau khi Công an thành phố Nam Định chuyển ảnh, thông tin nhân thân của 7 thanh thiếu niên, Công an thành phố Thái Bình đã cử trinh sát tỏa đi các hướng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng này.

Sau khoảng 10 ngày phối hợp điều tra, ngày 27/8, Công an thành phố Nam Định cùng Công an thành phố Thái Bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ 7 thanh thiếu niên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Bình, gồm: Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế Anh (17 tuổi), Vũ Văn Toàn (17 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (18 tuổi).

Tại Công an thành phố Nam Định, trước những chứng cứ không thể chối cãi, 7 đối tượng đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Nam Định, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5/2021 đến ngày 10/8.

Đức Văn