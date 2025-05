Thanh niên 16 tuổi lừa bạn làm ăn đi bar để trộm hơn 100 triệu đồng

Ngày 3/5, Công an Quảng Ninh cho biết, Voòng Văn Chung (16 tuổi, trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này bắt giữ sau quá trình điều tra vụ trộm xảy ra vào ngày 25/4, tại Bar Valley Beach, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Đối tượng Voòng Văn Chung (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nạn nhân là một nam thanh niên 23 tuổi, được xác định tên viết tắt là C., đến Hạ Long để gặp một người quen qua mạng xã hội tên là Cường, nhằm bàn bạc việc kinh doanh. Hai người sau đó cùng đi ăn uống và tới quán bar nói trên.

Khi ra về, anh C. phát hiện bị mất túi xách chứa số tiền 30.000 nhân dân tệ (tương đương 105 triệu đồng).

Mặc dù nạn nhân không nắm rõ thông tin cá nhân của nghi phạm, cảnh sát vẫn xác định được danh tính và bắt giữ Voòng Văn Chung, người được cho là đã giả danh "Cường" từ tháng 3 để tiếp cận anh C..

Chung nói có khả năng cung cấp số lượng lớn chân gà đông lạnh, gạ anh C. tới Hạ Long bàn chuyện làm ăn. Lợi dụng lúc nạn nhân say rượu, Chung đã trộm túi xách và cắt đứt mọi liên lạc trước khi bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết đã thu giữ được túi xách và số tiền bị mất. Chung đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật và tiến hành trao trả tài sản cho bị hại.

Trao đổi với phóng viên, chủ quán Bar Valley Beach xác nhận sự việc và cho biết quán có lắp đặt hệ thống camera an ninh tại nhiều khu vực; khi xảy ra sự cố liên quan đến an ninh trật tự, dữ liệu sẽ được trích xuất để cung cấp cho công an.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về các hình thức lừa đảo thông qua mối quan hệ quen biết qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân hay tài sản với những người chưa được xác minh danh tính.