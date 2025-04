Thanh niên 16 tuổi bị chém gần lìa cổ tay khi đi chơi Tam Đảo

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang truy tìm nhóm đối tượng gồm 6 người, sinh năm 2005-2010 để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo công an, tối 17/4, cháu Hoàng Q.C. (16 tuổi, trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo) cùng một số bạn trên đường đi chơi từ thị trấn Tam Đảo về đến km13 quốc lộ 2B (thuộc thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo), bị một nhóm thanh niên đánh gây thương tích.

Hậu quả, cháu C. bị chém đứt 2/3 cổ tay trái, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sau khi gây án, nhóm đối tượng di chuyển theo hướng quốc lộ 2B về phía TP Vĩnh Yên.

Thông tin nhận dạng về nhóm đối tượng được công an công bố, kèm video (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm đối tượng gồm 6 người, trong đó một đối tượng điều khiển xe máy đeo kính gọng màu đen, tóc màu vàng. Các đối tượng mặc quần áo dài, tối màu, di chuyển trên 3 xe máy không gắn biển số.

Công an kêu gọi người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, nếu phát hiện nhóm đối tượng có đặc điểm như trên thì nhanh chóng thông báo cho Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (điều tra viên Nguyễn Văn Quân, số điện thoại 0981.389.959) hoặc liên hệ qua fanpage Facebook Công an tỉnh Vĩnh Phúc, website https://Congan.vinhphuc.gov.vn; email: congan@vinhphuc.gov.vn.

"Đề nghị gia đình vận động các đối tượng nhanh chóng ra cơ quan công an trình báo hoặc nhóm thanh niên gây thương tích cho cháu Cường đến cơ quan điều tra tự thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật", Công an tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.