Thái Bình: Bắt Phó trưởng Công an và Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư

Dân trí Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình); Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư và một kiểm sát viên của huyện này vừa bị bắt tạm giam.

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, ngày 2/12/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Tuấn (SN 1985), Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư; Phạm Thị Thu Hiền (SN 1977), Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976), Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Các bị can bị khởi tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh trên đã được VKSND tối cao phê chuẩn.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư, bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: CTV).

Trước đó, bà Phạm Thị Hiền và ông Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Đức Tuấn sáng nay, 2/12 (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư.

Cùng ngày 29/10/2020, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (SN 1981) - cán bộ Công an huyện Vũ Thư, Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978) - cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Trụ sở Công an huyện Vũ Thư (Ảnh: CTV).

Vụ án này có liên quan đến vụ án đàn em của Đường "Nhuệ" chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra theo quy định.

Đức Văn