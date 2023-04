Tên trộm "tàng hình" thực hiện thành công 102 vụ mới bị tóm

Theo thông tin từ Công an quận Lâm Hà, thành phố Bayan Nur, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, trong thời gian từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2023, nhiều người dân địa phương đã gửi đơn trình báo về việc bị trộm cắp hoặc cướp tài sản. Tháng 9/2021, một người phụ nữ lớn tuổi trình báo bị cướp dây chuyền vàng tại khu vực đường Ngũ Nguyên. Tháng 5/2022, một người phụ nữ họ Vương báo án bị cướp một vòng vàng đeo tay tại khu vực Bắc Hoàn. Tháng 2/2023, một phụ nữ bị cướp vòng tay vàng tại khu vực đường Kiến Thiết Nam…

Các vụ trộm, cướp liên tiếp xảy ra tại nhiều khu vực khác nhau với thủ đoạn tương tự nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và an toàn tính mạng của người dân.

Thủ đoạn phạm tội đặc biệt tinh vi, tên trộm không hoặc để lại rất ít chứng cứ tại hiện trường và biết cách phản trinh sát, trốn tránh sự giám sát của hệ thống camera các tòa nhà, khu vực dân cư, hệ thống giám sát giao thông.

Địa điểm gây án thường là tầng 1 của các chung cư cũ hoặc các nhà mặt đất thấp tầng. Thời gian gây án thường vào ban đêm. Nạn nhân thường phụ nữ, trong đó có những người phụ nữ cao tuổi sống một mình tại địa bàn quận Lâm Hà.

Trong đơn trình báo, các nạn nhân cho biết, kẻ xấu là nam giới, lợi dụng thời điểm người dân nghỉ ngơi, mất đề phòng, đột nhập vào nhà riêng của họ và dùng hành vi cưỡng đoạt để cướp đi các tài sản có giá trị. Sau khi cưỡng đoạt thành công, tên trộm rời đi rất bình tĩnh như chưa từng có chuyện xảy ra.

Các vụ trộm liên tiếp xảy ra đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân quận Lâm Hà. Nhiều người phụ nữ đã không dám ở một mình tại chính căn nhà của mình, do lo sợ bị cướp hoặc bị cưỡng bức. Trong khi đó, thủ đoạn tinh vi của tên trộm khiến lực lượng cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, phá án, tâm lý bất an trong người dân càng bị đẩy lên cao. Tình hình trị an quận Lâm Hà trở nên bất ổn.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Lâm Hà quyết định lập chuyên án điều tra "Tình Chỉ Hành". Cùng lúc, Công an quận Lâm Hà đưa ra hướng dẫn cảnh báo sớm đến tất cả các đồn công an tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực, thời điểm trọng yếu.

Giai đoạn này, tên trộm dường như nắm được các hoạt động của lực lượng chức năng, các vụ trộm cướp tài sản không còn xảy ra và tên trộm dường như biến mất khỏi địa bàn. Công tác điều tra theo đó rơi vào "ngõ cụt".

Lực lượng chức năng soi camera tìm nghi phạm.

Lực lượng chức năng quận tiếp tục đẩy nhanh tiến trình điều tra. Lực lượng chức năng và cảnh sát quận liên tục rà soát camera các khu vực tên trộm gây án, nghiên cứu lịch sử gây án, phân tích các tình tiết, dữ liệu, chứng cứ do người dân cung cấp và các vật chứng thu được tại hiện trường.

Cuộc điều tra bước đầu đưa ra nhận định nghi phạm là nam giới, 40 tuổi, cao khoảng 170-180cm, nói giọng địa phương thành phố Bayan Nur, có sức khỏe và kĩ năng leo trèo tốt; thủ đoạn gây án tượng tự nhau là lợi dụng ban đêm xâm nhập nhà dân cướp tài sản; khi gây án thường đội mũ, đeo khẩu trang, đi xe điện.

Khoanh vùng đối tượng, lực lượng cảnh sát xác định nghi phạm đang trú tại khu nhà thấp tầng ở thôn Tăng Quang, xã Quan Thành, quận Lâm Hà.

Hình ảnh hiếm hoi của nghi phạm được camera ghi lại.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã triển khai, bố trí lực lượng bao vây, theo dõi để tìm cơ hội bắt giữ nghi phạm. Sau hơn 70 giờ phục bắt, ngày 3/3/2023, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có dáng mạo, chiều cao tương tự với nghi phạm.

Khi bị bắt giữ, đối tượng kiên quyết không nhận tội, tìm mọi cách đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công án đã buộc đối tượng phải thú nhận hành vi phạm tội trộm cướp liên hoàn của mình và khai nhận về quá trình gây án.

Nghi phạm tên Lưu, là một tên cướp "lão làng". Đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vừa mãn hạn tù vào năm 2019.

Từ sau năm 18 tuổi, Lưu sống trong tù nhiều hơn sống ngoài xã hội và là đối tượng nguy hiểm mà địa phương đang theo dõi chặt chẽ. Lưu ăn chơi quen, sau khi ra tù không công ăn việc làm và cũng không thích lao động, do đó đã nảy sinh ý định trộm cướp.

Lưu xác định "con mồi" của mình là phụ nữ, đặc biệt nhắm vào phụ nữ cao tuổi, phụ nữ sống một mình và đeo nhiều trang sức trên người. Hắn lợi dụng đêm khuya, "con mồi" đang nghỉ ngơi, trèo tường đột nhập vào nhà riêng và thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hắn cho rằng những người phụ nữ sức khỏe yếu sẽ không có khả năng kháng cự, thường đeo nhiều trang sức và không thể làm hắn lộ mặt.

Đối tượng Lưu bị bắt sau khi đã thực hiện thành công 102 vụ trộm, cướp.

Theo lời thú nhận và kết quả điều tra, thẩm vấn ban đầu, đối tượng Lưu đã thực hiện 102 vụ trộm cướp lớn nhỏ tại địa bàn quận Lâm Hà.