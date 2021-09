Tây Ninh: Xét nghiệm Covid-19 cho 17 phạm nhân được đặc xá

Dân trí Trước khi địa phương tiếp nhận người được đặc xá, Công an Tây Ninh đã tiến hành xét nghiệm Covid-19, đảm bảo tất cả họ đều âm tính với SARS-CoV-2 trước khi về với cộng đồng.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Tây Ninh công bố quyết định đặc xá năm 2021 cho 17 phạm nhân. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho người được đặc xá và địa phương tiếp nhận, Công an Tây Ninh đã tiến hành xét nghiệm với tất cả phạm nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Đại tá Trần Văn Luận, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Kết quả, tất cả 17 phạm nhân đều âm tính với SARS-CoV-2, đảm bảo điều kiện đi lại trong tình hình giãn cách xã hội và trở về địa phương.

Nắm được tình hình đi lại khó khăn trong thời gian này, Công an tỉnh Tây Ninh còn hỗ trợ xe đưa những người được đặc xá về giao lại cho địa phương quản lý, hỗ trợ tiền để giúp họ có điều kiện về nhà an toàn.

Sơn Nhung