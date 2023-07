Tạm giữ thanh niên mua súng đạn để phòng thân

Sáng 5/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Cao Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, trú tại xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) về hành vi Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Phúc bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại cơ quan công an, Phúc khai do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở địa phương nên đã lên mạng đặt mua khẩu súng ngắn và 4 viên đạn để phòng thân.

Nhận được súng, đối tượng đã bắn thử 2 viên đạn rồi đem súng và số đạn còn lại đi cất giấu.

Sau đó bạn của Phúc là Huỳnh Quốc Bình (16 tuổi, trú cùng địa phương) đã mượn khẩu súng.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Tiến Tầm).

Tối 24/6, công an kiểm tra hành chính nhà Bình, đã phát hiện khẩu súng cùng đạn và nhiều hung khí.

Sau nhiều ngày được lực lượng chức năng vận động, Bình ra đầu thú ngày 3/7. Sau khi Bình đầu thú, một ngày sau Phúc bị công an bắt khẩn cấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.