Tạm giữ người phụ nữ vờ mua vàng rồi ăn trộm

Ngày 8/5, Công an xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ đối tượng M.T.Y.N. (SN 1993, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h ngày 7/5, một phụ nữ điều khiển xe máy đến tiệm vàng Vĩnh Trinh, do bà Nguyễn Thị Diễm Hương (SN 1979, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) làm chủ, để giao dịch vàng.

Đối tượng M.T.Y.N. và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được chủ tiệm đưa ra xem 2,8 chỉ và một nhẫn vàng tây 7,3 phân, lợi dụng lúc bà Hương không để ý vì đang tiếp một khách khác, người phụ nữ này đã nhanh chóng lấy số vàng trên rồi rời khỏi cửa hàng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 26 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Dân đã phân công nhiều trinh sát có kinh nghiệm, khẩn trương đến hiện trường để thu thập thông tin; đồng thời, huy động lực lượng chia nhiều mũi khẩn trương xác minh, xác định đối tượng nghi vấn để triển khai công tác truy tìm.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Dân đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản là N. và đưa về trụ sở công an xã để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, đối tượng N. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an xã Tam Dân đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng N. theo quy định của pháp luật.