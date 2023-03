Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn làm chết 3 mẹ con

Chiều 6/3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải hổ vồ mang biển kiểm soát 14C - 201.03 để làm rõ hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị D. (trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong.

"Tài xế này bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ tai nạn thương tâm nói trên. Hiện tại cháu nhỏ (người con út chị D.) sau khi cấp cứu đã bình phục trở lại rất tốt", một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An nói.

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7h15', trên tỉnh lộ 542E, thuộc xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Vào thời gian trên, chị N.T.D. (SN 1997) điều khiển xe máy biển kiểm soát 37N1-576.xx, chở 3 con nhỏ trên đường từ nhà đến trường thì xảy ra va chạm với xe tải chở đất.

Sau vụ va chạm, chiếc xe máy chị D. cùng 3 người con bị cuốn vào gầm và xe tải kéo một đoạn dài khoảng 5m. Hậu quả, làm chị D. cùng 2 người con tử vong tại chỗ; riêng người con út bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị D. tử vong (Ảnh: T.N.D.C).

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: chị N.T.D. (SN 1997); cháu H.V.B. (học sinh lớp 4); cháu H.K.O. (học sinh lớp 2). Riêng cháu H.V.T. (SN 2018), bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh, đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.