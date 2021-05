Tạm giữ đối tượng đâm trọng thương linh mục, đổ xăng đốt nhà thờ

Dân trí Ngày 23/4, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ Trần Trọng Ca (SN 1991) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/4, Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) điều khiển xe ô tô bán tải đến Nhà thờ Giáo xứ An Khê (phường An Tân, thị xã An Khê) mang theo 2 con dao rựa và 1 con dao bầu, đâm bị thương 3 người tại đây. Trong đó, có Linh mục Trần Quang Tuyền.

Sau khi gây án, Ca đi mua xăng về tưới vào cửa nhà thờ rồi châm lửa đốt.

Hiện trường nơi Ca đổ xăng đốt nhà thờ.

Đến khoảng 11h30 phút cùng ngày, Ca tiếp tục điều khiển ô tô tông thẳng vào cổng Nhà thờ An Sơn (thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ) rồi mang theo 2 chai nhựa đựng xăng, châm lửa rồi ném vào cửa nhà thờ này.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê và Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp bắt giữ đối tượng Ca; đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu, dập tắt đám cháy.

Được biết, Ca là đối tượng đã có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Phạm Hoàng