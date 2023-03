Tài xế xe buýt cứ tức giận là lại đốt xe

Sáng 2/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp các lực lượng có liên quan dẫn giải bị can Thái Văn Nhìn, 46 tuổi, ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh đến hiện trường tổ chức thực nghiệm điều tra vụ cháy xe buýt của Công ty Phương Trang.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Thái Văn Nhìn xin vào làm nhân viên lái xe buýt Công ty Phương Trang, chạy tuyến TP Cao Lãnh - TP Hồng Ngự.

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp các lực lượng có liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra vụ cháy xe buýt của Công ty Phương Trang (Ảnh: Đoàn Diểu).

Khoảng 19h45 ngày 10/1, Nhìn điều khiển xe buýt biển số 50F-005.95 đỗ tại bến xe ở xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự, rồi lấy võng ra giăng ngủ trên xe.

Đến khoảng 0h30 ngày 11/1, Nhìn nhớ chuyện bị quản lý công ty lập biên bản về hành vi khai báo gian dối số lượng dầu sử dụng chạy xe buýt hàng ngày nên tức giận, nảy sinh ý định trả thù.

Nhìn thấy xe buýt biển số 50F-001.76 đỗ gần xe buýt Nhìn đang ngủ, không người trông coi nên Nhìn dùng bật lửa đốt vào miếng bas (làm bằng composite) chỗ cửa kính lùa bên ghế phụ. Sau đó Nhìn đi về xe của mình.

Thái Văn Nhìn thực nghiệm lại hành vi đốt xe buýt (Ảnh: Đoàn Diểu).

Nhận tin báo cháy của người dân, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồng Ngự đến chữa cháy. Tuy nhiên lúc này chiếc xe đã bị cháy gần như toàn bộ, tài sản thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, để tránh bị nghi ngờ, Nhìn vẫn đi làm bình thường. Đến ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh xác định Nhìn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ, điều tra về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Được biết, năm 2013, Thái Văn Nhìn từng có hành vi đốt xe buýt khi làm tài xế Công ty xe buýt Quốc Đạt. Hậu quả, thiệt hại hoàn toàn 14 xe, cháy xém 2 xe.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Nhìn cho biết đốt xe do tức giận vì bị đuổi việc. Sau đó, lực lượng chức năng đưa Nhìn đi giám định tâm thần. Kết quả, Nhìn bị tâm thần nên đưa đi điều trị bắt buộc.

Năm 2018, Nhìn điều trị bệnh xong trở về địa phương làm nhiều nghề khác nhau. Đầu năm 2021, Nhìn xin vào làm nhân viên lái xe buýt tuyến TP Cao Lãnh - TP Hồng Ngự của Công ty Phương Trang cho đến khi xảy ra vụ việc.