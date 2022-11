Khởi tố kẻ đốt xe máy của người tình lúc rạng sáng

Ngày 27/11, VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thiêm (56 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) về tội Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 16/11, Thiêm lẻn vào nhà chị N.T.T. (39 tuổi) ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Tại đây, gã đàn ông đã dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy nhãn hiệu Vision.

Chiếc xe máy bị hư hỏng sau vụ việc (Ảnh: H.N.).

Khi nghe tiếng nổ kèm mùi khét, chị T. tỉnh giấc, chạy ra ngoài thấy xe cháy và hô hoán hàng xóm. Nhiều người đến hỗ trợ, lửa được dập tắt, song chiếc xe đã bị hư hỏng nặng.

Công an xã Hương Liên sau đó phối hợp với Công an huyện Hương Khê đến hiện trường, lấy lời khai, lập biên bản điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6h cùng ngày, công an đã bắt giữ Nguyễn Thiêm.

Thiêm khai nhận do mâu thuẫn với người tình nên gây ra vụ việc. Theo lãnh đạo địa phương, cả ông Thiêm và chị T. đều đã có gia đình riêng.