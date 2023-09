Suýt mất 135 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an Hà Nội

Sáng 14/9, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), lực lượng công an trên địa bàn vừa phối hợp với chi nhánh một ngân hàng kịp thời ngăn chặn người đàn ông chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 13/9, ông N.N.C. (64 tuổi, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) đến chi nhánh ngân hàng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, giao dịch chuyển 135 triệu đồng cho người tên Hoàng Quốc Tuấn, địa chỉ quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong quá trình này, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều điểm bất thường nên nghi vấn ông C. bị đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng cùng công an kịp thời giải thích, ngăn chặn ông C. (thứ 2 từ bên trái) chuyển tiền cho kẻ xấu (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh).

Sau đó, cán bộ ngân hàng giải thích, cung cấp các vụ việc lừa đảo tương tự và liên hệ với Công an phường Bắc Hồng để thông báo sự việc.

Quá trình làm việc, ông C. cho biết bản thân bị một người gọi điện thoại tự xưng cán bộ công an thành phố Hà Nội. Người này yêu cầu chuyển số tiền trên để xử lý vụ việc ma túy mà ông C. có liên quan. Do sợ hãi, ông C. đến ngân hàng chuyển 135 triệu đồng.

Sau khi được cán bộ công an và ngân hàng giải thích, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, ông C. dừng giao dịch.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin.

Nhà chức trách cũng đề nghị các ngân hàng, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.