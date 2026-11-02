Ngày 2/11, Công an phường Sài Gòn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) làm rõ người thực hiện vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại Công viên Bến Bạch Đằng; đồng thời xác minh thông tin liên quan một nam thanh niên bị người dân nhận nhầm là nghi can trộm tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 0h30 phút ngày 30/10, chị V.Đ.A.Q. (SN 2007) và anh M.N. (SN 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại khu vực bờ sông thuộc Công viên Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, thì một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách của anh N..

Đối tượng Lê Văn Tiên bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện sự việc, 2 người đuổi theo. Kẻ trộm trèo qua lan can, trốn vào khu vực khe đá gần bờ sông, sau đó lên lấy xe máy để tẩu thoát. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng bỏ lại phương tiện, tiếp tục lẩn trốn.

Khoảng 2h cùng ngày, người dân thấy anh N.Đ.B. (SN 2007) toàn thân bị ướt, đi bộ dọc bờ sông. Nghi ngờ thanh niên này liên quan vụ trộm, nhiều người khống chế và báo cho công an phường.

Tuy nhiên, Công an phường Sài Gòn xác định anh B. không phải người trộm cắp.

Đến khoảng 21h ngày 31/10, Công an phường Sài Gòn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm là Lê Văn Tiên (SN 1986, hiện ở xã Bình Hưng).

Ngày 1/11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook “Cao Trúc Chi” đăng 2 bài viết kèm video đề cập vụ việc, trong đó có nội dung gọi đây là vụ “giật dây chuyền ở cầu Ba Son” và thông tin về một thanh niên "bị bắt nhầm". Các bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Công an phường Sài Gòn đã mời chủ tài khoản Facebook đến làm việc. Chị này trình bày, trưa 31/10, khi đang buôn bán trên đường Phan Xích Long, chị gặp anh N.Đ.B. đến mua nước. Trong cuộc trò chuyện, B. nói mình là người xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng, bị nhận nhầm là người thực hiện vụ trộm.

Người phụ nữ cho rằng, bản thân có thói quen quay video sinh hoạt hằng ngày, trò chuyện với khách hàng rồi đăng lên trang cá nhân để thu hút người theo dõi; đồng thời trình bày không có mục đích công kích, bôi nhọ hay cố ý gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức. Sau buổi làm việc, chị này đã gỡ các bài viết, video liên quan và đăng bài đính chính.