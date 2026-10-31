Từ vụ mất chó ở TPHCM, lật tẩy đường dây thịt chó xuyên Việt

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc giải quyết dứt điểm các vụ việc ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an TPHCM đã tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ trộm cắp vật nuôi trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 26 vụ việc với 54 đối tượng liên quan, thu hồi và trao trả tài sản cho người dân.

Các đối tượng trong đường dây trộm chó bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Đáng chú ý, từ các vụ mất trộm chó nhỏ lẻ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ liên tỉnh. Lực lượng chức năng đã làm rõ các đầu mối thu mua tài sản phạm pháp tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình, xử lý toàn bộ mắt xích từ đối tượng trực tiếp trộm cắp đến các cơ sở thu gom, tiêu thụ.

Đằng sau những vụ mất trộm chó nhỏ lẻ

Theo Công an TPHCM, một con chó bị bắt trộm trước cửa nhà có giá trị chỉ vài triệu đồng, nhưng với nhiều gia đình, đó còn là vật nuôi gắn bó lâu năm và có giá trị tinh thần không thể đo đếm.

Đáng lo ngại, đằng sau những vụ mất trộm tưởng chừng nhỏ lẻ, cơ quan công an phát hiện các nhóm hoạt động có tổ chức, sử dụng súng kích điện tự chế, phương tiện gắn biển số giả để gây án, sau đó thu gom, vận chuyển và tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người dân và lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

Các đối tượng bắt trộm hàng chục con chó trong một đêm (Ảnh: Nguyễn Trang).

Tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá nhóm chuyên trộm, thu gom mèo để tiêu thụ liên tỉnh. Các đối tượng khai đã tổ chức bẫy bắt mèo tại nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm, sau đó tập kết, vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ. Mở rộng truy xét tại Tây Ninh và phường Linh Xuân, công an phát hiện, thu giữ hơn 500 con mèo, trong đó có khoảng 400 con còn sống.

Trong một vụ việc khác, từ công tác nắm địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện nhóm chuyên bắt trộm mèo vào ban đêm. Ngày 8/7, lực lượng chức năng thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy cùng nhiều phương tiện liên quan. Điều tra mở rộng, công an xác định nhóm này đã trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo.

12 đối tượng liên quan bị khởi tố, số mèo thu giữ được xác minh chủ sở hữu để trao trả; những con còn lại được phối hợp chăm sóc.

Điển hình, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long (SN 1997, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai), phát hiện trên ô tô 21 con chó đã chết cùng nhiều công cụ liên quan. Kiểm tra tiếp, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó và 57 con mèo đã được làm thịt, cất giữ để chuẩn bị tiêu thụ.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định nhóm này có sự phân công từ khâu tìm kiếm, bắt trộm, vận chuyển đến sơ chế, tìm đầu ra và phân chia tiền thu lợi.

Truy dòng tiền, làm rõ các đầu mối tiêu thụ ở miền Bắc

Không dừng ở nhóm trực tiếp trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những khách hàng mua chó, số lần giao dịch và quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ.

Qua truy xét, phân tích dữ liệu giao dịch, công an xác định 4 đầu mối thường xuyên thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Tổng số tiền giao dịch giữa các bên hơn 860 triệu đồng, tương ứng trên 10 tấn thịt chó.

Bốn chủ tiệm thịt chó bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Việc mở rộng điều tra đến các đầu mối thu mua xuất phát từ yêu cầu làm rõ toàn bộ đường dây, bởi hoạt động trộm cắp khó có thể kéo dài nếu không có nơi tiêu thụ. Theo Công an TPHCM, các cơ sở thu mua biết rõ nguồn gốc tài sản nhưng vẫn giao dịch sẽ tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục trộm cắp, gây thiệt hại cho người dân.

“Nếu không có nguồn thu mua, tiêu thụ thì chắc chắc nạn trộm chó sẽ không thể tái diễn và các đối tượng sẽ không tiếp tục gây án”, một cán bộ điều tra lý giải lý do Công an TPHCM truy xét, xử lý triệt để các đối tượng tiêu thụ, trong đó có nhiều chủ tiệm thịt chó ở miền Bắc.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, thu mua, vận chuyển, giết mổ động vật, cần phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa; tuyệt đối không thu mua, tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc, nhất là tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có. Mọi hành vi tiếp tay, tổ chức, thu gom, tiêu thụ tài sản phạm pháp sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.