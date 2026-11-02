Ngày 2/11, Công an phường Gia Định đang phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây lấy lời khai Phạm Duy Anh (SN 1982, ngụ phường Gia Định) để làm rõ hành vi giật tiền của nhân viên cây xăng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/10, Duy Anh đến một cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây, người đàn ông giả vờ vào đổ xăng rồi bất ngờ giật xấp tiền trên tay nam nhân viên cây xăng, sau đó tăng ga bỏ chạy, nhưng bất thành.

Người đàn ông vờ vào đổ xăng rồi giật tiền nam nhân viên nhưng bất thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 10 phút sau, người này tiếp tục đến một tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định, để thực hiện hành vi trộm cắp thì bị phát hiện, bắt giữ. Công an phường Gia Định nhanh chóng có mặt, đưa Anh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên khi đi ngang tiệm bánh tại số 12 Nguyễn Cửu Vân, phát hiện cửa hàng không có người trông coi, đối tượng để xe máy bên ngoài rồi đi vào bên trong.

Tại đây, nghi phạm kéo ngăn kéo tủ và lấy toàn bộ số tiền bên trong. Lúc này, anh Đ.Q.C. (SN 1997, quê Quảng Trị), chủ tiệm bánh, phát hiện sự việc nên tri hô. Ông ta bỏ chạy ra ngoài nhưng bị người dân cùng chủ tiệm bánh khống chế, bắt giữ.

Sau khi trộm tiền tại tiệm bánh, Phạm Duy Anh bị người dân phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Lam Giang).

Qua kiểm tra, số tiền Anh lấy tại tiệm bánh gần 1 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chất kích thích và xác định Phạm Duy Anh dương tính với ma túy. Công an phường Gia Định đang phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây củng cố hồ sơ, xử lý Phạm Duy Anh theo quy định pháp luật.