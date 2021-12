Sơn nữ bị bắt khi "ôm" lô ma túy hàng trăm triệu đồng đi bán giữa đêm

Dân trí Già Y Rùa khai lô ma túy trị giá gần 200 triệu đồng này được mua từ Lào về, đang trên đường đi giao cho khách.

Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Già Y Rùa (SN 1987, trú xã Mai Sơn, Tương Dương, Nghệ An) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hành vi đáng ngờ của Già Y Rùa đã rơi vào "tầm ngắm" của lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Kỳ Sơn từ hồi tháng 7. Sau thời gian dài theo dõi, ban chuyên án quyết định "cất vó" khi thời cơ đã chín muồi.

Đối tượng Già Y Rùa cùng tang vật 12.000 viên ma túy tổng hợp (ảnh nhỏ) tại Công an huyện Kỳ Sơn (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Khoảng 2h ngày 29/12, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Già Y Rùa và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Già Y Rùa khai số ma túy này được mua từ bên kia biên giới với giá gần 200 triệu đồng, đang trong quá trình đi giao cho khách hàng thì bị phát hiện, bắt giữ. Nếu việc mua bán trót lọt, người phụ nữ này có thể lãi hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Lam