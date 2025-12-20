Sát hại vợ rồi uống thuốc sâu, dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện tự tử

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tiến (SN 1986, trú tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Giết người.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố giác về vụ án Giết người xảy ra cùng ngày tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Đối tượng Võ Văn Tiến bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, Tiến và vợ là chị P.T.N.L. (SN 1989) sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra ngày 11/12, khi chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Nạn nhân may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.