Sập bẫy "sàn ngoại hối quốc tế", cô gái Hà Nội bị lừa hơn nửa tỷ đồng

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc một cô gái trẻ trình báo mất nửa tỷ đồng khi đầu tư tiền vào "sàn ngoại hối quốc tế".

Theo đơn trình báo, cuối tháng 2/2022, chị Linh (tên bị hại đã được thay đổi; SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia "đầu tư ngoại hối quốc tế". Theo quảng cáo, sàn giao dịch trên có giấy chứng nhận quốc tế và được kiểm định, đánh giá chất lượng.

Đối tượng mời chào cam kết tài khoản của chị sẽ tăng trưởng 50-70%, chị Linh sẽ lời 2-7% mỗi ngày và rút tiền nhanh chóng.

Sau khi được tư vấn, chị Linh nạp thử số tiền tương ứng là 10 USD thì được rút ra gần 300.000 đồng. Cô gái này tiếp tục nạp số tiền tương ứng 500 USD thì được rút ra hơn 13 triệu đồng.

Thấy có lãi, chị Linh tiếp tục nạp hơn 500 triệu đồng nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này, chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) trình báo.

Theo Công an Hà Nội, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30%/tháng.

Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản, không cho rút tiền.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, hiện nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật.

Đặc biệt, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.