Rủ bạn gái quen qua mạng đi chơi, nam thanh niên lấy luôn xe máy

Ngày 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ Trần Văn Linh (25 tuổi, ở xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.​​​​

Theo cơ quan chức năng, ngày 13/7, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận trình báo của chị T. (25 tuổi) về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản.

Trần Văn Linh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chị T. cho biết thời gian gần đây, chị quen một thanh niên tên Tú. Tối 12/7, Tú hẹn chị T. đi dạo phố. Đối tượng lái xe máy Honda Vision của T. để chở đi chơi.

Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, đối tượng bảo sẽ đi bộ về. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị T. vừa xuống xe, đối tượng tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy cùng một điện thoại iPhone 13 và ví để trong cốp xe.

Vào cuộc điều tra, ngày 9/8, Công an phường Phú Diễn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Tại cơ quan công an, danh tính thật của “Tú” được xác định là Trần Văn Linh Trong hồ sơ, Linh có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.