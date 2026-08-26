Rao vé BIGBANG giả, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng

Công an phường Đông Hải, TP Hải Phòng, đang xác minh vụ Đào Trọng Nghĩa (19 tuổi) có hành vi dùng hình ảnh vé chương trình ca nhạc BIGBANG giả để nhận tiền của người mua.

Cụ thể, ngày 24/8, Công an phường Đông Hải tiếp nhận trình báo của chị K.T.H. (25 tuổi, trú phường Hồng Bàng) về việc đặt cọc 2 triệu đồng để mua vé xem chương trình BIGBANG nhưng không nhận được vé.

Theo trình báo, ngày 18/8, chị H. thấy tài khoản Zalo mang tên "Đào Trọng Nghĩa" rao bán vé chương trình BIGBANG ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đối tượng Đào Trọng Nghĩa (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin tưởng người bán, chị H. chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc trong tổng giá trị 3,5 triệu đồng. Sau đó, chị nhiều lần yêu cầu chuyển vé nhưng tài khoản này không thực hiện nên đến công an trình báo.

Qua xác minh, Công an phường Đông Hải xác định tài khoản Zalo trên do Đào Trọng Nghĩa (SN 2007, thường trú tại TDP Hải Ninh, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) sử dụng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai ngày 18/8, sau khi biết thông tin về chương trình âm nhạc BIGBANG, đã vào các nhóm trên Facebook lấy hình ảnh mã vé, dùng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng bán nhằm chiếm đoạt tiền.

Nghĩa sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Đào Trọng Nghĩa", lập nhóm "MUA VÉ BIG BANG" để rao bán ba loại vé. Vé CAT 3-1 được rao giá 3,5 triệu đồng, CAT 5-2 giá 1 triệu đồng và ULTIMATE giá 10,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Nghĩa, nhiều người đã chuyển tiền đặt mua vé vào tài khoản của mình với tổng số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan vụ việc. Đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh những người liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định.

Công an phường Đông Hải khuyến cáo người dân cảnh giác khi mua vé các chương trình ca nhạc, sự kiện qua mạng xã hội. Người mua cần kiểm tra thông tin người bán, nguồn gốc vé và thận trọng trước khi chuyển tiền đặt cọc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.