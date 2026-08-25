Tìm bị hại vụ lừa đảo tại Liên hiệp HTX Việt Nam và Chợ Toàn Cầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, cùng có địa chỉ tại quận Long Biên cũ, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền (42 tuổi, trú tại Hải Phòng) sử dụng hai pháp nhân trên để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn của nhiều nhà đầu tư.

Đối tượng Lê Thị Hiền (Ảnh: Nam Tâm).

Tuy nhiên, Hiền bị cáo buộc không sử dụng tiền góp vốn đúng mục đích. Người này còn đưa ra các dự án chưa có chủ đầu tư, đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để làm tài sản bảo đảm hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Để phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai đơn vị trên khẩn trương liên hệ, cung cấp tài liệu liên quan.

Người dân có thể đến làm việc tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh qua số điện thoại 0392.716.994.