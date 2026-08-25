Bắt giữ giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt Huỳnh Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Thông, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Ánh bị bắt để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra của công an, năm 2019, đối tượng Huỳnh Ngọc Ánh liên hệ với một ngân hàng để vay khoản tiền 10 tỷ đồng. Trong quá trình lập hồ sơ vay vốn, đối tượng này sử dụng một số tài sản đã được chuyển nhượng cho người khác để đưa vào hồ sơ thế chấp, đồng thời đưa một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Công an cũng xác định đối tượng Huỳnh Ngọc Ánh đã lập và cung cấp các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định và giải ngân của ngân hàng. Qua đó, đối tượng Ánh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án.