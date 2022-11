Rà soát bất động sản liên quan các bị can vụ "chuyến bay giải cứu"

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Thanh Hóa nhận được công văn số 6249/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10 của Bộ TN-MT về việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Theo Sở TN-MT Thanh Hóa, hiện tại, hệ thống hồ sơ, tài liệu tại các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai chưa đầy đủ do việc bàn giao hồ sơ, tài liệu từ các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện chưa hoàn chỉnh. Một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đã nhận hồ sơ, tài liệu, tuy nhiên chưa có biên bản bàn giao và thống kê hồ sơ, tài liệu.

Bị can Nguyễn Quang Linh (Ảnh: Bộ Công an).

Để có cơ sở tổng hợp, trả lời Bộ TN-MT, Sở TN-MT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc khẩn trương rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu, sử dụng các bất động sản đứng tên 3 bị can: Nguyễn Quang Linh (SN 1974), Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và Hoàng Anh Kiếm (SN 1978), đều trú tại TP Hà Nội.

Sở TN-MT Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc khẩn trương kiểm tra, rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu, sử dụng các bất động sản của các bị can nêu trên và thực hiện theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Văn bản và tài liệu cung cấp đề nghị đóng dấu treo, giáp lai gửi về Sở TN-MT, qua Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trước ngày 2/11 để tổng hợp, cung cấp theo quy định.

Theo Sở TN-MT Thanh Hóa, nếu quá thời gian trên, các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin.

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ" đối với ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến "chuyến bay giải cứu".

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Sau đề nghị của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến "chuyến bay giải cứu".

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu gồm: Sở Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước cách ly trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Hồ sơ, tài liệu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, gửi Sở Y tế tổng hợp. Trên cơ sở thông tin, tài liệu do các ngành, đơn vị có liên quan cung cấp và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế triển khai công việc của đơn vị, giao Sở Y tế chủ trì, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa để cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đảm bảo theo quy định.