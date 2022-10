Thanh Hóa chỉ đạo khẩn sau công văn của Bộ Công an

Theo đó, ngày 19/10, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự.

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được công văn đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, UBND tỉnh đã có công văn gửi các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Người Việt Nam ở nước ngoài được đón về nước trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước cách ly trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tại công văn nêu trên.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa, hồ sơ, tài liệu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời, gửi Sở Y tế tổng hợp), chậm nhất trong ngày 24/10.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu do các ngành, đơn vị có liên quan cung cấp và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế triển khai công việc của đơn vị, giao Sở Y tế chủ trì, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa để cung cấp cho cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đảm bảo theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 26/10.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có công văn đề nghị tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến "chuyến bay giải cứu".

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Công văn trả lời và tài liệu kèm theo có đóng dấu treo, giáp lai của UBND tỉnh gửi về cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an trước ngày 1/11.