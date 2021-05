Quý tử buôn nửa yến ma túy vì... "không muốn mẹ thất vọng"!

Dân trí Ra tù, Nguyễn Xuân Trung vay tiền mẹ để kinh doanh, làm lại cuộc đời. Công việc làm ăn thua lỗ, sợ mẹ thất vọng, gã đi buôn ma túy để kiếm tiền bù lại.

Tuyên 3 án tử hình cho đường dây buôn hơn nửa yến ma túy

34 tuổi nhưng Nguyễn Xuân Trung (SN 1987, trú thành phố Vinh, Nghệ An) có bản "thành tích bất hảo" khi sở hữu nhiều tiền án và những lần ra tù vào tội liên tục.

Nguyễn Xuân Trung sở hữu 2 tiền án và nhiều lần ra tù vào tội liên quan đến các tội danh trộm cắp tài sản, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 7/2004, Nguyễn Xuân Trung bị TAND thành phố Vinh tuyên 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản". Chưa đầy 5 tháng sau, Trung tiếp tục "xộ khám" về tật "hai ngón". Lần này, Nguyễn Xuân Trung phải thi hành bản án 18 tháng tù cho cả hai vụ việc.

Năm 2006, Trung ra tù, một thời gian sau thì lấy vợ, sinh con nhưng vẫn loay hoay vùng vẫy để mưu sinh. Năm 2011, Nguyễn Xuân Trung bị TAND thành phố Vinh xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc". Chưa hết thời hạn cải tạo thì Trung đã nhập trại về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và bị tuyên phạt 8 năm tù.

Năm 2017, Trung mãn hạn tù. Khi hoạt động kinh doanh ô tô cũ có vẻ ăn nên làm ra, Trung thuyết phục mẹ cho vay tiền để đầu tư vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên công việc làm ăn không thuận lợi, Trung chán nản, tìm sự "an ủi" trong ma túy.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An còn thể hiện, vào tháng 3/2020, Nguyễn Xuân Trung bị TAND thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) tuyên phạt 8 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Người mẹ của Trung (khoanh đỏ) và nỗi đau khi quý tử không dưới 5 lần hầu tòa về đủ các tội danh.

Một điều kỳ lạ là dù bị tuyên phạt 8 năm tù nhưng Trung vẫn nhởn nhơ bên ngoài và thiết lập một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 20/5/2020, Nguyễn Xuân Trung bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Quá trình điều tra, công an làm rõ, trong khoảng tháng 4-5/2020, thông qua Thò Bá Mài (SN 1996, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An), Trung 2 lần mua hơn 5,5 kg ma túy các loại để bán cho Cao Tiến Sơn (SN 1995, trú xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Khám xét nơi ở của Trung, công an thu giữ hơn 23 gr ma túy và 1 khẩu súng quân dụng.

Nguyễn Xuân Trung bị truy tố, xét xử về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Cao Tiến Sơn và Thò Bá Mài bị truy tố tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo nhận thức được ma túy bị nhà nước nghiêm cấm nhưng vì hám lợi nên đã tham gia mua bán.

Tham gia mua bán hơn 5,5 kg ma túy, Cao Tiến Sơn (áo đen), Nguyễn Xuân Trung và Thò Bá Mài bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình.

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Trung cho rằng, sau khi vay mẹ một khoản tiền kinh doanh nhưng bị thua lỗ nên quyết định đi buôn ma túy kiếm tiền bù lại... để mẹ không phải thất vọng.

Mặc dù Nguyễn Xuân Trung, Cao Tiến Sơn và Thò Bá Mài có nhiều tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận nhưng do số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn nên đều bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Xuân Trung còn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp với bản án 8 năm tù mà TAND thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tuyên trước đó, bị cáo Trung phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Hoàng Lam