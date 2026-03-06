Quảng cáo bán móng gấu, móng hổ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.T.H.L. (48 tuổi, trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

L. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook N.T.H.L. đăng tải hình ảnh quảng cáo bán các sản phẩm mẫu vật động vật hoang dã như móng hổ, nanh gấu, móng gấu, sản phẩm làm từ ngà voi.

Sau quá trình xác minh và mời lên làm việc, L. thừa nhận việc đăng tải ảnh quảng cáo bán các sản phẩm mẫu vật động vật hoang dã lên Facebook và biết đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L. về hành vi Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, với số tiền 7,5 triệu đồng.