Phong tỏa trung tâm đăng kiểm ở Huế

Hoạt động đăng kiểm tại đây đang tạm dừng.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế - 75.01S (Ảnh: L.T).

Theo một lãnh đạo Công an Thừa Thiên Huế, lực lượng công an phong tỏa để làm việc với đơn vị đăng kiểm. Hiện mọi việc vẫn đang được triển khai, khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.

Trung tâm bị phong tỏa từ chiều 13/2 (Ảnh: L.T).

Trước đó, công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đã có hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam. Hàng chục người bị khởi tố do liên quan đến đường dây nhận "lót tay" để bỏ qua lỗi của ô tô, trục lợi hàng chục tỷ đồng.