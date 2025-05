Phó trưởng phòng "rút ruột" tiền tỷ của công ty để đánh bạc

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Tham ô tài sản.

Hoàng Tứ Trạch là phó trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại cổ phần có trụ sở đóng trên địa bàn phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Bị can Hoàng Tứ Trạch tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quỳnh Hưng).

Từ tháng 5/2024, vị phó trưởng phòng này được công ty giao thu hồi công nợ của một số khách hàng. Thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền thanh toán nợ vào tài khoản của công ty, Trạch yêu cầu những người này chuyển vào tài khoản của mình.

Cơ quan điều tra làm rõ, đến thời điểm bị bắt giữ, Hoàng Tứ Trạch đã biển thủ của công ty hơn 1,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn này.

Tại cơ quan điều tra, Trạch khai đã dùng số tiền tham ô trên để đánh bạc và trả nợ.