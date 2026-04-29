"Phi công" trộm 5 cây vàng của em gái người yêu

Ngày 29/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N. (38 tuổi, trú tại Đắk Lắk). Đầu năm nay, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến Đắk Lắk sinh sống cùng chị N. tại phường Ea Kao.

Đối tượng Trần Trung Nghĩa (Ảnh: Đức Nguyễn).

Quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trong tháng 3 và tháng 4, Nghĩa đã 6 lần trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N. và đem bán được gần 800 triệu đồng để tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Ea Kao vào cuộc điều tra và bắt giữ Trần Trung Nghĩa.