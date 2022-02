Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc cấm có thể gây ung thư

Ngày 27/2, Công an Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng.

Theo cơ quan công an, vào ngày 24/2, Công an thị xã Trảng Bàng tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp H.T. (phường Gia Bình, Trảng Bàng) do bà L.T.A.N. làm chủ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông T. (chồng bà N.) đang bán thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng cho một người dân.

Theo cơ quan công an, các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4 D và Paraquat đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 8/2/2017. Trong đó, 2,4D là chất có thể gây ung thư, là một thành phần trong chất độc da cam, một loại hóa chất gây hậu quả khủng khiếp và kéo dài nhiều thế hệ. Còn Paraquat là một loại hóa chất diệt cỏ có thể độc hại với gan, thận, tim và hệ hô hấp khi hít phải. Các loại thuốc chứa hoạt chất Glyphosate, Chlopyrifon, Fipronil cũng đã bị cấm buôn bán, sử dụng từ năm 2021 theo thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020.

Kiểm tra cửa hàng, Công an thị xã Trảng Bàng phát hiện có 98 chai thuốc bảo vệ thực vật có ghi các thành phần như 2,4D-Dimethylamine, Paraquat và nhiều thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng, thuốc không có hóa đơn chứng từ.

Tại cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp L.Đ. do bà N.T.C.H. làm chủ, công an phát hiện 30 chai thuốc bảo vệ thực vật có chứa các thành phần ghi trên bao bì là Paraquat, Glyphosate, Chlopyrifon, 2,4D và nhiều thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng, thuốc không có hóa đơn chứng từ.

Tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp N.T. do bà L.T.T.T. làm chủ, công an thu giữ 421 chai thuốc bảo vệ thực vật có chứa các thành phần ghi trên bao bì Paraquat, Glyphosate, Chlopyrifon, 2,4D, Fiponil, Chlorpynisos và nhiều thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng, thuốc không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ 3 cửa hàng trên khai nhận đã chủ động móc nối với các nhóm tiếp thị thuốc bảo vệ thực vật để nhập các thuốc cấm trên về bán vì lợi nhuận rất cao. Mỗi lần nhập về từ 100-350 lít rồi cất giấu ở cửa hàng để bán cho người dân ở khu vực thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) và huyện Đức Huệ (tỉnh Long An).

Ngoài ra, các cửa hàng này còn nhập các loại thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng để bán cho những người nông dân không hiểu rõ công dụng của thuốc.

Chủ các cửa hàng này còn khai nhận nhập về các loại phân bón không đảm bảo hàm lượng ghi trên bao bì với khối lượng từ 5-15 tấn mỗi lần để bán kiếm lời.