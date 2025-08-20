Phát hiện hộp sọ, nhiều phần nghi xương người trên núi

Khoảng 10h ngày 20/8, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực nghĩa trang thuộc xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng đang thực hiện công tác khám nghiệm đối với nhiều phần xương nghi là xương người.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện hộp sọ nghi sọ người trên khu vực thuộc núi Đại Huệ, xóm Đại Huệ nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại chân núi sau khi người dân phát hiện có nhiều phần nghi xương người (Ảnh: Hoàng Lam),

Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường thực hiện chức năng theo thẩm quyền.

Khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng hơn 1km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng hơn 500m. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số xương nghi xương người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể tử vong từ khoảng 3 tháng trước.

Bước đầu, người thân chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường, qua quần áo xác nhận đây là thi thể của chị này.