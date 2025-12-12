Phát hiện hơn 94 tấn quần áo cũ không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hoạt động kinh doanh của một số hộ buôn bán tại phường Kiến An. Tại cơ sở do bà Nguyễn Thị Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng kiểm đếm hai kho chứa hàng với tổng số gần 137.900kg quần áo các loại.

Kho hàng chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ của bà Nguyễn Thị Nhàn, phường Kiến An, Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, hơn 94.000kg là quần áo đã qua sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 52,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh của bà Nhàn. Giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là hơn 752 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường, toàn bộ hơn 94 nghìn kilogam quần áo đã qua sử dụng sẽ được tổ chức bán đấu giá theo quy định pháp luật.