Phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Ngày 14/11, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết một người dân vừa phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn tại ao cá ở thôn Mạc Xá.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Cụ thể, sáng 13/11, anh H.Đ.H. (SN 1970) bơm nước ao cá thuê của Trại Cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương. Khi bùn được đẩy sang góc ao, anh phát hiện một bộ xương người nằm sâu dưới lớp bùn.

Ao các thuê của anh H. hàng năm đều bơm 2 lần, nhưng trước đây do bùn ở góc ao nhiều nên không phát hiện bộ xương.

Từ đầu năm nay anh H. đặt máy sục khí ở gần góc ao nên bùn khu vực này dạt đi, làm lộ bộ xương, mới đây khi anh hút cạn nước thì phát hiện và báo chính quyền.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và công an xã đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng khám nghiệm, đưa bộ xương lên bờ để phục vụ điều tra nguyên nhân và xác định danh tính.