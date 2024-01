Phá đường dây tín dụng đen lãi suất 2.400%/năm

Ngày 5/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp các đơn vị phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây cho vay lãi nặng với hình thức bốc bát họ do Lê Thị Thanh Hải (51 tuổi, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối với Lê Thị Thanh Hải (Ảnh: Văn Hậu).

Các "chân rết" của Hải gồm Nguyễn Thị Ân (60 tuổi), Ngụy Khắc Mạnh (32 tuổi) cùng trú thành phố Vinh, Nghệ An và Nguyễn Văn Khương (43 tuổi), trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Người vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân khi vay tiền. Khi người vay chậm thanh toán, các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa, gây áp lực.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án đấu tranh và lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây nêu trên. Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Bước đầu, công an chứng minh, từ tháng 5 đến cuối tháng 12/2023, đường dây của Lê Thị Thanh Hải đã cho nhiều người vay số tiền gần 20 tỷ đồng, mức lãi suất cho vay từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm. Thông qua hoạt động cho vay với lãi suất "khủng" này, các đối tượng thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 4 đối tượng nói trên, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.