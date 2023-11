Phá đường dây buôn bán pháo "khủng" trước Tết Nguyên đán 2024

Sáng 23/11, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị này vừa khởi tố và lệnh tạm giam 11 bị can về tội Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.

11 bị can quê tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Đắk Nông, Bình Định, TPHCM, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 người khác.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện một số người đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo trên các trang mạng xã hội với số lượng lớn.

Sau đó, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đồng loạt phá án, bắt giữ 3 kẻ cầm đầu, gồm Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Trần Quốc Phương (28 tuổi) và Võ Ngọc Sang (18 tuổi), cùng trú tỉnh Bình Thuận.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng trên, công an thu giữ trên 600kg pháo nổ các loại.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng quê tại nhiều tỉnh, thành.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Theo lời khai, từ tháng 7/2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng tên Kim ở Campuchia để mua pháo.

Sau đó, Tuấn Anh lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, rao bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Do không có việc làm, Sang và Phương đã xin đến ở với Tuấn Anh và cùng thực hiện việc quảng cáo, buôn bán pháo.

Với mỗi loại pháo bán thành công, các đối tượng hưởng lợi 50.000-200.000 đồng. Số tiền này, cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Trong đường dây này, nhiều đối tượng khác được xác định là các đầu mối cấp dưới, mua pháo từ Tuấn Anh để bán lại, phân phối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.