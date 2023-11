Bắt ổ nhóm ngang nhiên bán pháo lậu trên mạng

Ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh.

Công an Hà Tĩnh trước đó phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động buôn bán pháo với quy mô, phạm vi lớn.

Sau thời gian theo dõi, ngày 4/8, tại thị xã Kỳ Anh, lực lượng công an bắt giữ Phan Văn Tuân (24 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép 6,78kg pháo nổ.

Cơ quan công an thu giữ tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ lời khai của Tuân, ngày 3/11, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau bắt giữ nhóm người liên quan đường dây này.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Trí Hiếu (34 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Chí Tâm (42 tuổi, trú tỉnh Cà Mau); Nguyễn Vĩnh Phú (36 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (35 tuổi), cùng trú tỉnh An Giang.

Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ tang vật gần 1,5 tấn pháo hoa nổ, 8 điện thoại di động, 2 bộ máy vi tính, 2 máy in, thẻ tài khoản ngân hàng và một số tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Vĩnh Phú cầm đầu đường dây này. Do thấy lợi nhuận cao, anh ta bàn bạc và góp tiền với Nguyễn Chí Tâm mua pháo từ một số người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Sau đó, Phú thuê người vận chuyển hàng cấm bằng đường sông về tập kết tại nhà để bán.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của kẻ cầm đầu Nguyễn Vĩnh Phú (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tiêu thụ, nhóm đối tượng lập các tài khoản ảo trên Facebook, Zalo, Telegram, các trang mạng bán hàng điện tử như Shopee, Lazada.

Phú quản lý tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách và nhận tiền giao dịch.

Tâm được phân công trực tiếp nhận thông tin người mua pháo từ Phú và đóng gói, in đơn hàng. Trường có nhiệm vụ vận chuyển đi gửi tại các đơn vị chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bằng các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm Phú, Tâm, Trường mua, bán ra thị trường khoảng 3 tấn pháo cho nhiều người trên cả nước, trong đó có Vũ Trí Hiếu và Phan Văn Tuân.