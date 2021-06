Phá chuyên án ma túy khủng, nghi do ông trùm nước ngoài điều hành

Dân trí Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án ma túy lớn, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng, thu 6 kg ma túy dạng đá.

Tang vật của vụ án.

Ngày 2/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, khoảng đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng người Mông ở Lào tìm cách bắt mối với một số đối tượng vùng biên giới Việt - Lào, thuộc các xã Mỹ Lý, Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để thẩm lậu ma túy vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Ngay sau đó, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện 2 đối tượng Hờ Bá Súa (SN 1989, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), Và Bá Hạ (SN 1993, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến đường dây ma túy do "ông trùm" trên đất Lào điều hành.

2 đối tượng Hờ Bá Súa và Và Bá Hạ bị bắt giữ sau khi tuồn ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 27/5 nhận được nguồn tin các đối tượng chuẩn bị thực hiện đợt giao dịch mới, ban chuyên án báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về phương án triệt phá.

Rạng sáng 1/6, tổ trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn bên kia biên giới đang tìm đường cắt rừng vượt biên vào Việt Nam. Đến 18h cùng ngày, nhóm đối tượng đi vào khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn rồi điều khiển xe mô tô phân khối lớn theo hướng quốc lộ 7A để về xuôi.

Mọi di biến động của chúng đã nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án. Đến 21h15 cùng ngày, 2 đối tượng xuất hiện tại khu vực khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương thì bị công an bắt giữ.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt là Hờ Bá Súa và Và Bá Hạ, tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy dạng đá, 3 xe mô tô cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Nguyễn Tú