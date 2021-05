Bắt giữ nguyên chủ tịch xã buôn ma túy

Dân trí Đối tượng là Tẩn A Khé, sinh năm 1972, người dân tộc Dao, nhà ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nguyên là Chủ tịch UBND xã và Xã đội trưởng xã Trịnh Tường.

Toàn bộ tang vật đã bị công an huyện Bát Xát (Lào Cai) phát hiện, thu giữ.

Đối tượng Tẩn A Khé tại cơ quan công an huyện Bát Xát (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Ngày 31/5, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua quá trình trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h50 ngày 30/5/2021, Công an xã Bản Vược phối hợp cùng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) phát hiện, kiểm tra một đối tượng nam giới điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 24B - 415.24 có nhiều biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 1 bọc vải dù màu xanh, bên trong có 1 gói nilon hình chữ nhật, chứa chất bột khô màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin) và 8 gói nilon nhỏ bên trong chứa 1.600 viên nén màu hồng (đối tượng khai nhận là hồng phiến). Lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an đã xác định đối tượng là Tẩn A Khé (sinh năm 1972) trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Khé khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định mua bán ma túy kiếm lời. Do đó Tấn A Khé đã liên hệ và vào tỉnh Thanh Hóa tìm mua 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng hợp của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 120 triệu đồng. Đối tượng đã trả trước 60 triệu đồng cho người bán ma túy và hứa hẹn sau khi bán xong số ma túy kể trên sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, khi đang vận chuyển ma túy đến Tỉnh lộ 158 thuộc tổ 1, xã biên giới Bản Vược, huyện Bát Xát, đối tượng Tẩn A Khé đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết thêm, đối tượng Tẩn A Khé nguyên là Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát từ tháng 3/2002 đến tháng 4/2005 và vì không trúng cử đại biểu HĐND xã Trịnh Tường nên được điều chuyển làm xã đội trưởng, cho đến tháng 3/2006 thì bị buộc thôi việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Bát Xát đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.

Phạm Ngọc Triển