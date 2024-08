Ổ bạc có cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ, cựu Bí thư TP Hòa Bình bị phá ra sao?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 18 người trong vụ án Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Trong đó, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) Ngô Ngọc Đức và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, đường dây đánh bạc này có số lượng người tham gia đông, thuộc nhiều thành phần xã hội, số tiền giao dịch bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng.

Cảnh sát bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc (Ảnh: X.M.).

Câu lạc bộ trên tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng trái phép. Hoạt động này đã kéo dài nhiều năm, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để được vào đánh bạc tại đây, các "con bạc" cần có sự giới thiệu của một số đối tượng người Việt Nam. Trước khi vào phòng, con bạc phải xuất trình căn cước công dân để phía câu lạc bộ photo, lưu giữ thông tin.

Khi chơi, người tham gia đánh bạc sẽ được phát một thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Quá trình trinh sát, Cục An ninh kinh tế xác định đường dây này do nhóm đối tượng người Hàn Quốc cầm đầu, chỉ đạo, móc nối với các đối tượng trong nước để tổ chức hoạt động.

Ngày 22/6, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức bắt quả tang, triệt phá đường dây trên.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người Việt Nam đang đánh bạc trái phép. Cơ quan chức năng cũng thu giữ số lượng tiền mặt và tài sản có liên quan. Đặc biệt, nhà chức trách đã phát hiện một đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Ông Hồ Đại Dũng (Ảnh: P.T.).

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng cáo buộc những đối tượng cầm đầu đã lợi dụng chính sách của nhà nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, biến điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thành tụ điểm vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng uy tín, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an còn xác định Câu lạc bộ King Club còn là địa điểm hoạt động của các hành vi như cho vay nặng lãi, rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới…

Trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 5 người về tội Tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang, Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc), quản lý tại King Club.